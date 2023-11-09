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RS: внутреннее и внешнее давление на Зеленского заставит его пойти на переговоры

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Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер выразил предположение, что усиливающееся внутреннее и внешнее давление в скором времени вынудят Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры.

По словам журналиста, растущий напор в стране исходит от политического и военного руководства, а внешнее воздействие оказывают ключевые партнёры Киева.

«Остаётся всего пара месяцев», — сказал Снайдер.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киеву придётся согласиться на худшие условия на мирных переговорах из-за веры Зеленского в США.

Также глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что время для переговоров по Украине ещё не пришло.

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