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Полковник Макгрегор: Киеву предложат худшие условия на переговорах из-за Зеленского

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Киеву придётся согласиться на худшие условия на мирных переговорах из-за веры Владимира Зеленского в США.

По его словам, когда Украина заявила о готовности принять нейтральный статус, российский президент Владимир Путин приостановил наступление своих войск.

Но затем, как отметил Макгрегор, в диалог между Москвой и Киевом вмешался Вашингтон.

По мнению экс-советника, теперь условия на переговорах для Украины «не будут такими, как два года назад».

Ранее глава австрийского МИД Александер Шалленберг заявил, что время для переговоров по Украине ещё не пришло.

При этом Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, если украинская сторона отменит декрет, запрещающий вести мирные переговоры.

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