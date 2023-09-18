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Экс-агент ЦРУ Джиральди: открытый ввод войск США на Украину приведёт к эскалации

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Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди выразил уверенность, что возможный открытый ввод американских войск на Украину приведёт к серьёзной эскалации конфликта.
Экс-агент ЦРУ Джиральди: открытый ввод войск США на Украину приведёт к эскалации
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джиральди выразил опасения по поводу того, что президент США Джо Байден может совершить «какое-нибудь безумие», противоречащее конституции США.

«Это (открытый ввод войск США на Украину. — RT) будет безумием... Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдёт убивать русских, что неизбежно приведёт к эскалации», — подчеркнул экс-агент.

По словам Джиральди, Вашингтон фактически ввёл военный контингент на территорию Украины, только сделал это тайно.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор не исключил, что власти США могут принять решение о вводе своих войск на территорию Украины после провала украинских вооружённых сил.

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