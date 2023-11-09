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Ватикан: транссексуалы могут принимать крещение и быть крёстными родителями

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Ватиканская Дикастерия доктрины веры заявила, что транссексуалы могут принимать крещение в Римско-католической церкви и выступать в роли крёстных родителей и свидетелей на свадьбе.

Об этом сообщает Vatican News.

«Транссексуал может принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие», — заявили в Ватикане. 

При этом уточняется, что сделать это можно в случае, если нет ситуации, при которой существует риск возникновения «публичного скандала или дезориентации верующих».

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