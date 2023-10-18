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Депутат Рады Совсун: Минюст и Минобороны Украины одобрили однополые браки

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Минюст и Минобороны Украины выступили в поддержку законопроекта о легализации в стране однополых браков, заявила автор законодательной инициативы, депутат Верховной рады Инна Совсун.
Депутат Рады Совсун: Минюст и Минобороны Украины одобрили однополые браки
  • © AP Photo / Natacha Pisarenko

«Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о зарегистрированном партнёрстве. Но это ещё не всё. Минюст... теперь готов поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему поправки», — написала она в соцсетях.

8 марта сообщалось, что Совсун направила в парламент законопроект о возможности для военных официально зарегистрировать однополое «партнёрство».

Ранее RT ознакомился с грантом Госдепартамента США, в котором говорится о намерении выделить до $400 тыс. на программу по защите прав человека на Украине.

Программа может быть сосредоточена на защите прав представителей ЛГБТ-сообщества, религиозных и этнических меньшинств, беженцев, внутренне перемещённых лиц, а также других «уязвимых и маргинализированных групп».

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