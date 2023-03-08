Депутат Рады Совсун предложила регистрировать однополые «партнёрства» военных

Депутат Верховной рады Инна Совсун направила в парламент законопроект о возможности военных официально зарегистрировать однополое «партнёрство».

По словам политика, законопроект на стадии регистрации в Верховной раде и пока что недоступен для общественности.

«Теперь у коллег-депутатов есть пять дней, чтобы подписать его... Это необходимо, чтобы защитить права военных... Это ещё одна вещь, которая делает нас с россиянами просто биологически разными видами», — написала Совсун в Facebook*.

Она отметила, что зарегистрированные «партнёрства» представляют собой новый институт для тех, кто не имеет возможности или желания жениться.

Ранее RT ознакомился с грантом Госдепартамента США, в котором говорится о намерении выделить до $400 тыс. на программу по защите прав человека на Украине.

Программа может быть сосредоточена на защите прав представителей ЛГБТ-сообщества, религиозных и этнических меньшинств, беженцев, внутренне перемещённых лиц, а также других «уязвимых и маргинализованных групп».

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