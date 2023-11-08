Новак: отношения с Россией не помешают Венгрии выполнять обязательства перед ЕС

Венгерский президент Каталин Новак заявила, что отношения Будапешта и Москвы не помешают Венгрии выполнить обязательства перед союзниками по Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу.

Об этом Новак сказала в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Я могу вас заверить, что не может и не должно быть таких отношений между Венгрией и Россией, которые подорвали бы наши обязательства перед союзниками как в НАТО, так и в ЕС», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, если в него войдут российские нефть, газ и атом.

Он также подчеркнул, что Венгрия планирует сохранить в сотрудничестве с Россией всё, что удастся спасти от санкций Евросоюза.