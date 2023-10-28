Венгрия не согласится на 12-й пакет санкций ЕС, если туда войдут нефть и газ

Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета санкций Европейского союза против России, если в него войдут российские нефть, газ и атом.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сийярто, красная линия для Венгрии касается энергетики, газа, нефти и атомной энергии.

Ранее он заявил, что Венгрия планирует сохранить в сотрудничестве с Россией всё, что удастся спасти от санкций Евросоюза.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что республика будет требовать проведения анализа перед принятием Европейским союзом антироссийских санкций.