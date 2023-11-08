RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг уверен, что поддержка Украины со стороны союзников продолжится

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзники Украины продолжат оказывать Киеву помощь.
Столтенберг уверен, что поддержка Украины со стороны союзников продолжится
  • РИА Новости

На просьбу журналистов прокомментировать позицию Словакии по поводу блокирования помощи Украине Столтенберг ответил, что не будет говорить о каждом конкретном союзнике отдельно.

Он добавил, что в целом партнёры Украины проделывают большую работу для оказания помощи Киеву.

«Я уверен, что такая помощь продолжится, потому что это отвечает интересам безопасности всех членов НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее правительство Словакии решило отклонить инициативу о выделении нового пакета военной помощи украинским войскам в размере €40,3 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить