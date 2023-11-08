Столтенберг уверен, что поддержка Украины со стороны союзников продолжится

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзники Украины продолжат оказывать Киеву помощь.

На просьбу журналистов прокомментировать позицию Словакии по поводу блокирования помощи Украине Столтенберг ответил, что не будет говорить о каждом конкретном союзнике отдельно.

Он добавил, что в целом партнёры Украины проделывают большую работу для оказания помощи Киеву.

«Я уверен, что такая помощь продолжится, потому что это отвечает интересам безопасности всех членов НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее правительство Словакии решило отклонить инициативу о выделении нового пакета военной помощи украинским войскам в размере €40,3 млн.