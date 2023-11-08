Столтенберг уверен, что поддержка Украины со стороны союзников продолжится
- РИА Новости
На просьбу журналистов прокомментировать позицию Словакии по поводу блокирования помощи Украине Столтенберг ответил, что не будет говорить о каждом конкретном союзнике отдельно.
Он добавил, что в целом партнёры Украины проделывают большую работу для оказания помощи Киеву.
«Я уверен, что такая помощь продолжится, потому что это отвечает интересам безопасности всех членов НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Ранее правительство Словакии решило отклонить инициативу о выделении нового пакета военной помощи украинским войскам в размере €40,3 млн.