Bloomberg: БРИКС и G7 поменяются местами на международной арене

В будущем БРИКС и G7 поменяются местами на международной арене, пишет агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, уже в настоящий момент объём экономик входящих в БРИКС стран превышает экономику стран G7. Отмечается, что к 2040 году этот разрыв увеличится в два раза.

«БРИКС и G7 поменяются местами», — говорится в публикации.

По мнению автора материала, это позволит БРИКС оказывать влияние на весь остальной мир.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР заявил, что все государства БРИКС стремятся к многополярности.