RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: БРИКС и G7 поменяются местами на международной арене

Короткая ссылка
В будущем БРИКС и G7 поменяются местами на международной арене, пишет агентство Bloomberg.
Bloomberg: БРИКС и G7 поменяются местами на международной арене
  • РИА Новости

Как пишет агентство, уже в настоящий момент объём экономик входящих в БРИКС стран превышает экономику стран G7. Отмечается, что к 2040 году этот разрыв увеличится в два раза.

«БРИКС и G7 поменяются местами», — говорится в публикации. 

По мнению автора материала, это позволит БРИКС оказывать влияние на весь остальной мир.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР заявил, что все государства БРИКС стремятся к многополярности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить