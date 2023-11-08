Bloomberg: БРИКС и G7 поменяются местами на международной арене
- РИА Новости
Как пишет агентство, уже в настоящий момент объём экономик входящих в БРИКС стран превышает экономику стран G7. Отмечается, что к 2040 году этот разрыв увеличится в два раза.
«БРИКС и G7 поменяются местами», — говорится в публикации.
По мнению автора материала, это позволит БРИКС оказывать влияние на весь остальной мир.
Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР заявил, что все государства БРИКС стремятся к многополярности.