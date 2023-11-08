РИА Новости: требование ЕК к Украине уважать другие языки не коснётся русского

Еврокомиссия при оценке готовности Украины к выступлению в ЕС не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в стране.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Я буду предельно ясным: использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание (при оценке проведения Киевом реформ. — RT)», — сообщил собеседник агентства.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Европейский союз зависят от проведения реформ в стране.