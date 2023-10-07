Захарова: стать членом ЕС теперь можно только выслужившись на ниве русофобии
«То есть уже и критерии отменили. Остались «заслуги». Теперь приём в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать — выслужиться на ниве русофобии», — написала она в Telegram.
Ранее американская газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что чиновники Евросоюза готовятся начать переговоры с Украиной о её будущем вступлении в объединение, об этом объявят в декабре.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в возможности вступления Украины в ЕС во время конфликта.