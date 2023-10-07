Захарова: стать членом ЕС теперь можно только выслужившись на ниве русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по словам которой решения о приёме новых стран в состав ЕС «будут приниматься только на основании их заслуг».

«То есть уже и критерии отменили. Остались «заслуги». Теперь приём в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать — выслужиться на ниве русофобии», — написала она в Telegram.

Ранее американская газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что чиновники Евросоюза готовятся начать переговоры с Украиной о её будущем вступлении в объединение, об этом объявят в декабре.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в возможности вступления Украины в ЕС во время конфликта.