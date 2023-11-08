Представители G7 не приняли решений о санкциях против российских алмазов

Страны G7 не смогли согласовать никаких конкретных решений о санкциях по отношению к экспорту алмазов из России, сказано в заявлении по результатам встречи глав МИД «Большой семёрки» и руководителя дипслужбы ЕС.

Указывается, что представители стран договорились лишь «активизировать консультации», а также призвали другие государства перестать «предоставлять материальную поддержку России», угрожая «высокой ценой действий».

«С целью снизить доходы России от её экспорта мы намерены активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России», — написано в документе.

Также страны намерены усилить координацию по антироссийским санкциям в сфере критически важных товаров и технологий.

Ранее в Минфине России заявили, что введение санкций в отношении российских алмазов приведёт к масштабному искажению рынка.