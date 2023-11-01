Минфин: введение санкций против алмазов из России приведёт к искажению рынка
- РИА Новости
«Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика (алмазов. — RT) неизбежно приведёт к масштабным искажениям рынка», — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что возможное введение ограничительных мер сильно ударит по наиболее уязвимым слоям населения.
Ранее представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что переговоры Европейского союза с партнёрами по G7 по вопросу введения санкций в отношении российских алмазов всё ещё продолжаются.