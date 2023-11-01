Минфин: введение санкций против алмазов из России приведёт к искажению рынка

Введение санкций в отношении российских алмазов приведёт к масштабному искажению рынка, заявили в Министерстве финансов России.

«Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика (алмазов. — RT) неизбежно приведёт к масштабным искажениям рынка», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что возможное введение ограничительных мер сильно ударит по наиболее уязвимым слоям населения.

Ранее представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что переговоры Европейского союза с партнёрами по G7 по вопросу введения санкций в отношении российских алмазов всё ещё продолжаются.