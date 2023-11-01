RT в Telegram
Подпишись

Минфин: введение санкций против алмазов из России приведёт к искажению рынка

Короткая ссылка
Введение санкций в отношении российских алмазов приведёт к масштабному искажению рынка, заявили в Министерстве финансов России.
Минфин: введение санкций против алмазов из России приведёт к искажению рынка
  • РИА Новости

«Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика (алмазов. — RT) неизбежно приведёт к масштабным искажениям рынка», — говорится на сайте ведомства. 

Отмечается, что возможное введение ограничительных мер сильно ударит по наиболее уязвимым слоям населения.

Ранее представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что переговоры Европейского союза с партнёрами по G7 по вопросу введения санкций в отношении российских алмазов всё ещё продолжаются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить