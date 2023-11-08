Политолог прокомментировал американский проект о передаче Украине активов России

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.

«Это решение принял комитет конгресса, ещё предстоит дальнейшая процедура, одобрит ли конгресс в целом. Конечно, они активно ищут возможность забрать наши активы. Кто-то призывает их полностью забрать, кто-то говорит, что надо забирать проценты, которые копятся на наших депозитах. Опасения здесь два: первое, что другие страны, глядя на то, как обращаются с российскими деньгами, подумают, а надо ли хранить свои деньги в США или в ЕС? Второе: наши ответные меры. Если начнут изымать наши деньги, начнём мы изымать», — подчеркнул аналитик.

Политолог привёл в пример процесс с пивоваренной компанией Carlsberg, которая ушла из России.

В июле российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.

Теперь, как напомнил эксперт, Carlsberg просит либо изменить это решение, либо грозится подать в суд.

«Самое любопытное, что ссылки идут на соглашения с Данией и Швецией от 1993-го и 1995 годов, а также на соглашение СССР с ФРГ от 1989 года, то есть сами они нарушают любые договорённости, а как только получают ответ, начинаются ссылаться на договоры и решения давней эпохи. Вот эти обстоятельства свидетельствуют о том, что всё не так просто», — добавил собеседник RT.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.

Отмечается, что комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против».

Согласно законопроекту, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из ЦБ России или других иностранных активов Москвы.