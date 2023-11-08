RT в Telegram
Подпишись

Американист Рогулёв: для США международные правила не указ

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.
Американист Рогулёв: для США международные правила не указ
  • AP

«Американцы ведь действуют в соответствии со своим правом, им эти международные правила не указ. Поэтому это мало что значит», — пояснил эксперт.

Кроме того, он выразил сомнение в том, что законопроект будет принят. 

«Потому что это не просто чьи-то частные деньги, а это государственные деньги... Просто передать государственные деньги, принадлежащие ЦБ, другому государству, — это (сделать. — RT) не вправе никакой конгресс. Принимать они могут, но вряд ли всё это будет сделано. И вряд ли будет поддержано президентом и другими, потому что сейчас к этому относятся достаточно осторожно», — заключил собеседник RT.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.

Отмечается, что комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов за и два против.

Согласно законопроекту, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из ЦБ России или других иностранных активов Москвы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить