Американист Рогулёв: для США международные правила не указ

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.

«Американцы ведь действуют в соответствии со своим правом, им эти международные правила не указ. Поэтому это мало что значит», — пояснил эксперт.

Кроме того, он выразил сомнение в том, что законопроект будет принят.

«Потому что это не просто чьи-то частные деньги, а это государственные деньги... Просто передать государственные деньги, принадлежащие ЦБ, другому государству, — это (сделать. — RT) не вправе никакой конгресс. Принимать они могут, но вряд ли всё это будет сделано. И вряд ли будет поддержано президентом и другими, потому что сейчас к этому относятся достаточно осторожно», — заключил собеседник RT.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.

Отмечается, что комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов за и два против.

Согласно законопроекту, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из ЦБ России или других иностранных активов Москвы.