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СБ ООН проведёт 8 ноября закрытое заседание по «Северным потокам»

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Совет Безопасности ООН проведёт 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков».

Об этом сообщило постпредство Бразилии при ООН.

«Состоится закрытое заседание по «Северным потокам» по запросу Российской Федерации», — передаёт ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что такой инцидент, как взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исторически мог стать поводом к началу войны.

Также президент России Владимир Путин отметил, что нельзя исключать провокаций, подобных подрыву «Северного потока».

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