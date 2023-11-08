СБ ООН проведёт 8 ноября закрытое заседание по «Северным потокам»

Совет Безопасности ООН проведёт 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков».

Об этом сообщило постпредство Бразилии при ООН.

«Состоится закрытое заседание по «Северным потокам» по запросу Российской Федерации», — передаёт ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что такой инцидент, как взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исторически мог стать поводом к началу войны.

Также президент России Владимир Путин отметил, что нельзя исключать провокаций, подобных подрыву «Северного потока».