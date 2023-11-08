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Байден заявил, что лично просил Нетаньяху о гуманитарной паузе в секторе Газа

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Президент США Джо Байдейн заявил, что в ходе телефонного разговора просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в секторе Газа.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Байден просил Нетаньяху о паузе во время их телефонного разговора в понедельник», — передаёт агентство.

При этом, каким был ответ израильского премьера, Байден не сказал.

Ранее в Axios сообщали, что США призвали Израиль согласиться на паузу в боях для освобождения пленных.

Также Нетаньяху отметил, что Израиль согласен с необходимостью доставки гумпомощи в сектор Газа.

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