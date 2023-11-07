Axios: США призвали Израиль согласиться на паузу в боях для освобождения пленных
Об этом информирует портал Axios со ссылкой на источники.
«Байден призвал Нетаньяху согласиться на трёхдневную паузу в боях, чтобы позволить добиться продвижения в вопросе освобождения некоторых заложников», — говорится в публикации.
По данным портала, власти США, Израиля и Катара в настоящий момент рассматривают предложение по освобождению от 10 до 15 заложников.
Кроме того, отмечается, что пауза в боях позволит верифицировать личности заложников и передать списки имён тех, кого удерживает палестинское движение ХАМАС.
Ранее Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет, пока не будут освобождены заложники.