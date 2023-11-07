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Axios: США призвали Израиль согласиться на паузу в боях для освобождения пленных

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Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трёхдневную паузу в боях в секторе Газа с целью продвижения в вопросе освобождения заложников.

Об этом информирует портал Axios со ссылкой на источники.

«Байден призвал Нетаньяху согласиться на трёхдневную паузу в боях, чтобы позволить добиться продвижения в вопросе освобождения некоторых заложников», — говорится в публикации.

По данным портала, власти США, Израиля и Катара в настоящий момент рассматривают предложение по освобождению от 10 до 15 заложников.

Кроме того, отмечается, что пауза в боях позволит верифицировать личности заложников и передать списки имён тех, кого удерживает палестинское движение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет, пока не будут освобождены заложники.

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