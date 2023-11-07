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Reuters: демократы США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины

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Представители Демократической партии в американском сенате заблокировали законопроект о предоставлении помощи Израилю без Украины.

Об этом информирует агентство Reuters.

«Демократы заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта об оказании экстренной помощи Израилю, который не предусматривает помощи Украине», — говорится в публикации. 

По данным агентства, представители Демократической партии высказались за предоставление помощи как Израилю, так и Украине.

Отмечается, что в настоящий момент сенаторы разрабатывают свой законопроект о дополнительной финансовой помощи и планируют представить его уже на этой неделе.

3 ноября законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины был одобрен по итогам голосования в палате представителей конгресса США.

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