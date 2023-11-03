Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

Законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины одобрен по итогам голосования в палате представителей конгресса США.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196.

Согласно проекту, Израиль получит помощь объёмом примерно в $14,3 млрд.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если такой примет палата представителей.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что отказ одновременно помогать Украине и Израилю был бы сигналом слабости.