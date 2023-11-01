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Белый дом: Байден ветирует проект о помощи Израилю, если его примет конгресс

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Президент США Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если такой примет палата представителей.

Об этом информирует РИА Новости.

«Если президенту представят этот проект, он наложит на него вето», — говорится в сообщении.

По данным агентства, администрация США считает, что нельзя разделять запросы для Израиля и Украины.

В Белом доме заявили, что это обернётся «глобальными последствиями».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ одновременно помогать Украине и Израилю был бы сигналом слабости.

Также в Раде назвали плохим подходом разделение помощи США для Израиля и Украины.

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