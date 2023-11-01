Белый дом: Байден ветирует проект о помощи Израилю, если его примет конгресс
Об этом информирует РИА Новости.
«Если президенту представят этот проект, он наложит на него вето», — говорится в сообщении.
По данным агентства, администрация США считает, что нельзя разделять запросы для Израиля и Украины.
В Белом доме заявили, что это обернётся «глобальными последствиями».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ одновременно помогать Украине и Израилю был бы сигналом слабости.
Также в Раде назвали плохим подходом разделение помощи США для Израиля и Украины.