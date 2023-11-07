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Кирби: США могут внести изменения в размещение сил в Европе для защиты НАТО

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Соединённые Штаты с целью защиты НАТО могут внести изменения в размещение сил в Европе, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США могут внести изменения в размещение сил в Европе для защиты НАТО
  • Gettyimages.ru

«Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил», — сообщил он.

Ранее в МИД России заявили, что в полночь 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Позднее Великобритания объявила о приостановке участия в ДОВСЕ.

Об аналогичном решении сообщили и в США.

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