Кирби: США могут внести изменения в размещение сил в Европе для защиты НАТО
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«Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил», — сообщил он.
Ранее в МИД России заявили, что в полночь 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.
Позднее Великобритания объявила о приостановке участия в ДОВСЕ.
Об аналогичном решении сообщили и в США.