Кирби: США могут внести изменения в размещение сил в Европе для защиты НАТО

Соединённые Штаты с целью защиты НАТО могут внести изменения в размещение сил в Европе, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил», — сообщил он.

Ранее в МИД России заявили, что в полночь 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Позднее Великобритания объявила о приостановке участия в ДОВСЕ.

Об аналогичном решении сообщили и в США.