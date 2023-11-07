МИД: Франция сорвала участие России в сессии конференции ЮНЕСКО в Париже

Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав визы представителям российской делегации.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Францией своих обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям России, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко не смогла принять участие во встрече национальных комиссий стран — членов ЮНЕСКО.

Как подчеркнули в МИД, Франция занимается самоуправством без оглядки на действующие международно-правовые нормы.

В октябре США не выдали двум российским представителям визы для участия в консультациях «ядерной пятёрки» в ООН в Нью-Йорке.