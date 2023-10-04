МИД: двум членам делегации России не дали визы для участия в консультациях в ООН
- РИА Новости
Об этом Воронцов сказал в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Не выданы визы двум представителям, которые должны принять участие в этом мероприятии», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что США выдали российской делегации визы для участия в консультациях «ядерной пятёрки» в ООН.
Позже Воронцов заявил, что Россия требует немедленно запустить арбитраж против США из-за задержки в выдаче американских виз российским дипломатам.