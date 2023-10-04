МИД: Россия требует запустить арбитраж против США из-за задержки с выдачей виз

Россия требует немедленно запустить арбитраж против Соединённых Штатов из-за задержки в выдаче американских виз российским дипломатам, заявил заместитель главы делегации России Константин Воронцов.

Об этом Воронцов сказал в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Воронцова, американская сторона не выдала в запрошенные сроки визы членам делегации, которые намерены принять участие в том числе во встрече экспертов стран «ядерной пятёрки».

Он подчеркнул, что Москва расценивает подобные действия в качестве попытки сорвать консультации и подорвать российское председательство в этом международном формате.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Вашингтон, выдав сопровождающим главу МИД России Сергея Лаврова в ООН российским журналистам визы с ограничениями на передвижение в 40 км от центра Нью-Йорка, стремились оказать давление на корреспондентов.