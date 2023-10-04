Узнать больше

МИД: Россия требует запустить арбитраж против США из-за задержки с выдачей виз

Короткая ссылка
Россия требует немедленно запустить арбитраж против Соединённых Штатов из-за задержки в выдаче американских виз российским дипломатам, заявил заместитель главы делегации России Константин Воронцов.
МИД: Россия требует запустить арбитраж против США из-за задержки с выдачей виз
  • РИА Новости

Об этом Воронцов сказал в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Воронцова, американская сторона не выдала в запрошенные сроки визы членам делегации, которые намерены принять участие в том числе во встрече экспертов стран «ядерной пятёрки».

Он подчеркнул, что Москва расценивает подобные действия в качестве попытки сорвать консультации и подорвать российское председательство в этом международном формате.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Вашингтон, выдав сопровождающим главу МИД России Сергея Лаврова в ООН российским журналистам визы с ограничениями на передвижение в 40 км от центра Нью-Йорка, стремились оказать давление на корреспондентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить