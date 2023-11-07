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Аналитик Подберёзкин: смысл сейчас говорить о ДОВСЕ отсутствует полностью

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Анастасия Румянцева
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT планы НАТО бессрочно приостановить своё участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
Аналитик Подберёзкин: смысл сейчас говорить о ДОВСЕ отсутствует полностью
  • РИА Новости

«Договор готовился на блоковой основе, когда была Организация Варшавского договора и НАТО. Там подсчитывались военно-технические возможности сторон, которые противостояли друг другу», — напомнил собеседник RT.

Как добавил эксперт, с той поры практически все члены Организации Варшавского договора стали членами НАТО.

«Более того, некоторые бывшие союзные республики СССР стали членами НАТО, то есть радикально изменилась ситуация не в пользу СССР или России как правопреемницы СССР. Поэтому договор стал бессмысленным, устаревшим уже по сути своей ещё в начале 1990-х годов. Он был вреден для нас ещё давно, и после попыток адаптировать его в Стамбуле он вообще потерял всякий смысл. А то, что западно-европейские страны так поступили, это просто признание того, что они так поступили в реальности ещё 30 лет назад, когда вышли за рамки этого договора де-факто, включив в структуру НАТО бывших членов Организации Варшавского договора и бывшие советские республики», — заявил аналитик.

По словам Подберёзкина, смысл говорить сейчас об этом договоре «отсутствует полностью», как и о возможности ограничения, сокращения обычных вооружений на такой основе.

Ранее в НАТО объявили о планах бессрочно приостановить своё участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

В МИД России заявили, что в полночь на 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Позднее Великобритания объявила о приостановке участия в ДОВСЕ. Также имеются данные о намерении США приостановить участие в ДОВСЕ.

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