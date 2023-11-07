Китай усилил контроль за экспортом редкоземельных элементов
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Как пишет ТАСС со ссылкой на китайское ведомство, вместе с этим усилен статистический контроль за импортом нефти, железной руды, медного концентрата и калийных удобрений.
Соответствующая продукция внесена в государственный реестр, обязующий лицензированные компании, вовлечённые в международные сделки с сырьём, предоставлять компетентным органам Китая ключевые данные о внешнеторговой деятельности.
Данное решение будет действовать в течение двух лет.
Ранее глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что ЕС должен быть готов к введению масштабных санкций против Китая.