Китай усилил контроль за экспортом редкоземельных элементов

Министерство коммерции КНР заявило, что власти Китая усилили статистический контроль за экспортом редкоземельных элементов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на китайское ведомство, вместе с этим усилен статистический контроль за импортом нефти, железной руды, медного концентрата и калийных удобрений.

Соответствующая продукция внесена в государственный реестр, обязующий лицензированные компании, вовлечённые в международные сделки с сырьём, предоставлять компетентным органам Китая ключевые данные о внешнеторговой деятельности.

Данное решение будет действовать в течение двух лет.

Ранее глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что ЕС должен быть готов к введению масштабных санкций против Китая.