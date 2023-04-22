Глава фракции ЕП Вебер: ЕС следует быть готовым к масштабным санкциям против Китая

Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что ЕС должен быть готов к введению масштабных санкций против Китая.

Об этом он заявил в интервью журналу Spiegel.

«ЕС должен быть готов к введению масштабных санкций в случае нападения Китая на Тайвань, заблаговременно и убедительно уведомив об этом», — заявил Вебер.

Он назвал это наилучшей возможностью для недопущения эскалации.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты готовы вводить новые санкции против Китая, однако Вашингтон не стремится к полному экономическому размежеванию с Пекином, потому что это станет катастрофой для обеих стран.

Как писала газета «Коммерсантъ», Китай, ведущий торговую войну с США, подготовил ответ на санкции Запада и способен лишить оппонентов редкоземельных металлов, без которых европейский и американский автопром вряд ли перейдёт на электротранспорт в обозримом будущем.