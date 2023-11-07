Экс-чиновник Пентагона Брайен: Буданов может сместить Зеленского
С таким заявлением выступил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своём блоге Weapons and Strategy.
«Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами», — говорится в публикации.
При этом отмечается, что Зеленского могут заставить вступить в мирные переговоры с Россией или заменят на другого президента.
Ранее в NYT заявили, что среди украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта.
Также в Figaro отметили, что Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Зеленского.