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Экс-чиновник Пентагона Брайен: Буданов может сместить Зеленского

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Глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского и может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.

С таким заявлением выступил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своём блоге Weapons and Strategy.

«Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что Зеленского могут заставить вступить в мирные переговоры с Россией или заменят на другого президента.

Ранее в NYT заявили, что среди украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта.

Также в Figaro отметили, что Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Зеленского.

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