FT: Украину может ждать нечто худшее, чем патовая ситуация
Обозреватель отметил, что Зеленский со злостью отверг идею о том, что конфликт пепеходит в патовую ситуацию.
«Однако прогнозы о пате могут оказаться даже слишком оптимистичными», — цитирует Рахмана РИА Новости.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.
Позже Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте.