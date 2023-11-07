Колумнист Financial Times Гидеон Рахман выразил мнение, что заявление Владимира Зеленского о том, что Украина не находится в «патовой ситуации», не совсем соответствует реальности, а саму страну может ждать нечто худшее.

Обозреватель отметил, что Зеленский со злостью отверг идею о том, что конфликт пепеходит в патовую ситуацию.

«Однако прогнозы о пате могут оказаться даже слишком оптимистичными», — цитирует Рахмана РИА Новости.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Позже Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте.