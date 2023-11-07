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WP: американцы и украинцы обменялись обвинениями из-за неудач ВСУ

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Обозреватель Washington Post Макс Бут заявил, что американские и украинские официальные лица обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя.

По его словам, американцы «ворчат», что Украина плохо справилась с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО.

При этом украинская сторона, как отметил Бут, указывает, что Запад не предоставил ВСУ достаточного количества вооружений.

Ранее в Figaro заявили, что Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Владимира Зеленского.

Также экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что США уйдут с Украины при первой возможности.

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