Обозреватель Washington Post Макс Бут заявил, что американские и украинские официальные лица обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя.

По его словам, американцы «ворчат», что Украина плохо справилась с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО.

При этом украинская сторона, как отметил Бут, указывает, что Запад не предоставил ВСУ достаточного количества вооружений.

Ранее в Figaro заявили, что Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Владимира Зеленского.

Также экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что США уйдут с Украины при первой возможности.