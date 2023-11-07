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Антонов: попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал

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Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал, а недружественные действия встретят жёсткий ответ.

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, пока такой подход не прекратится, ни о какой даже малейшей стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя.

«В Вашингтоне должны понимать, что любые недружественные действия встретят жёсткий и адекватный ответ», — сказал посол.

Также он отметил, что события на Украине показывают, к чему приводит «американское лидерство».

Кроме того, по словам Антонова, США ведут фронтальное наступление на Россию, желая помешать её развитию.

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