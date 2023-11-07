Антонов: события на Украине показывают, к чему приводит «американское лидерство»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что события на Украине и на Ближнем Востоке показывают, к каким последствиям приводит так называемое американское лидерство.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

«К каким трагическим последствиям приводит так называемое американское лидерство, мы видим на примере событий на Украине и Ближнем Востоке», — сказал посол.

По его словам, даже местные обозреватели стали называть внешнюю политику американского президента Джо Байдена «обанкротившейся».

Ранее в NYT отметили, что среди украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта.

Также в Le Figaro заявили, что Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Владимира Зеленского.