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Антонов: события на Украине показывают, к чему приводит «американское лидерство»

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что события на Украине и на Ближнем Востоке показывают, к каким последствиям приводит так называемое американское лидерство.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.     

«К каким трагическим последствиям приводит так называемое американское лидерство, мы видим на примере событий на Украине и Ближнем Востоке», — сказал посол.

По его словам, даже местные обозреватели стали называть внешнюю политику американского президента Джо Байдена «обанкротившейся».

Ранее в NYT отметили, что среди украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта.

Также в Le Figaro заявили, что Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Владимира Зеленского.

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