Антонов: события на Украине показывают, к чему приводит «американское лидерство»
Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.
«К каким трагическим последствиям приводит так называемое американское лидерство, мы видим на примере событий на Украине и Ближнем Востоке», — сказал посол.
По его словам, даже местные обозреватели стали называть внешнюю политику американского президента Джо Байдена «обанкротившейся».
Ранее в NYT отметили, что среди украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта.
Также в Le Figaro заявили, что Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Владимира Зеленского.