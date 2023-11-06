WSJ: ценовой потолок на российскую нефть теряет эффективность

Потолок на российскую нефть теряет эффективность, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с показателями сентября 2023 года.

«Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали», — говорится в статье.

В октябре профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал заявил, что Россия и Саудовская Аравия совместно контролируют цены на нефть.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что все страны ОПЕК+, объявившие о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти, исполняют свои обязательства.

В Минэнерго отметили, что Россия в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях ОПЕК+, направленных на стабилизацию мирового энергетического рынка.