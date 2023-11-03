Минэнерго: Россия продолжает участие в усилиях ОПЕК+ по стабилизации энергорынка

Россия в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях ОПЕК+, направленных на стабилизацию мирового энергетического рынка.

Об этом заявило российское Министерство энергетики.

«Россия в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях государств... по стабилизации энергетического рынка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент страны ОПЕК+, включая Россию, продолжают исполнять обязательства по добровольному сокращению нефтедобычи.

4 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что все страны ОПЕК+, объявившие о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти, исполняют свои обязательства.