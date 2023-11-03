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Минэнерго: Россия продолжает участие в усилиях ОПЕК+ по стабилизации энергорынка

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Россия в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях ОПЕК+, направленных на стабилизацию мирового энергетического рынка.
Минэнерго: Россия продолжает участие в усилиях ОПЕК+ по стабилизации энергорынка
  • AP
  • © Lisa Leutner

Об этом заявило российское Министерство энергетики. 

«Россия в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях государств... по стабилизации энергетического рынка», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что в настоящий момент страны ОПЕК+, включая Россию, продолжают исполнять обязательства по добровольному сокращению нефтедобычи.

4 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что все страны ОПЕК+, объявившие о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти, исполняют свои обязательства.

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