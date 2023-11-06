Лавров: Россия готова к диалогу с Западом при учёте российских интересов

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к диалогу с западными странами при учёте российских интересов.

Об этом он сказал во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия».

«Мы сохраняем при этом открытость и к прагматичному диалогу с западными странами, если они проявят готовность на деле, а не на словах учитывать наши интересы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды и взаимного уважения», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что нынешние главы ряда государств, прежде всего стран Европы, утратили стратегическое видение и слепо подчиняются американской политике.

Ранее Лавров заявил, что Россия взаимодействует со странами мирового большинства.