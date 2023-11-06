Лавров заявил, что Россия взаимодействует со странами мирового большинства
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе марафона «Знание».
Как подчеркнул министр, ни о какой международной изоляции, которую предрекали России, речи не идёт.
«Мы взаимодействуем со странами мирового большинства, которые составляют 85% населения Земли», — сказал Лавров.
Он добавил, что население всех этих стран видит в России доброго друга и надёжного партнёра.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства.