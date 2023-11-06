Times: в ВСУ заявили, что западная техника поступила слишком поздно

Украинские военные считают слишком поздними поставки западного оружия ВСУ. Об этом говорится в статье газеты The Times.

«Если бы осенью прошлого года мы получили американские и немецкие танки, то прорыв… был бы успешным», — приводит издание слова командира батальона 32-й украинской бригады Дмитрия Берлыма.

Он подчеркнул, что до получения танков российские войска успели соорудить минные поля и бронетехника не смогла сыграть значимой роли в продвижении.

Ранее сообщалось, что после признания неудач со стороны главкома ВСУ Валерия Залужного украинские военные в интервью AFP пожаловались на положение дел на фронте и спрогнозировали поражение в конфликте.