UnHerd: при вступлении в ЕС Украина отберёт финансирование у беднейших членов

Обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт заявила, что возможное вступление Украины в ЕС привело бы к большим негативным последствиям для беднейших стран — членов организации.

При этом она перечислила такие страны, как Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта.

Кроме того, по мнению Эллиотт, принятие Киева в Евросоюз также привело бы к уменьшению субсидий на развитие сельского хозяйства на 20%.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз.

Также стало известно, что ЕК 8 ноября опубликует отчёт о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС.