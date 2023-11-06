UnHerd: при вступлении в ЕС Украина отберёт финансирование у беднейших членов
При этом она перечислила такие страны, как Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта.
Кроме того, по мнению Эллиотт, принятие Киева в Евросоюз также привело бы к уменьшению субсидий на развитие сельского хозяйства на 20%.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз.
Также стало известно, что ЕК 8 ноября опубликует отчёт о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС.