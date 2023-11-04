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Фон дер Ляйен заявила, что приехала в Киев для обсуждения пути Украины в ЕС

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз.
Фон дер Ляйен заявила, что приехала в Киев для обсуждения пути Украины в ЕС
  • РИА Новости

Об этом она написала в своей социальной сети Х (Twitter).

Глава подчеркнула, что приехала в украинскую столицу уже в шестой раз после начала спецоперации ВС России.

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что намерена обсудить финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины, а также «как заставлять Россию платить за войну».

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что глава ЕК прибыла в Киев с официальным визитом.

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