Фон дер Ляйен заявила, что приехала в Киев для обсуждения пути Украины в ЕС
- РИА Новости
Об этом она написала в своей социальной сети Х (Twitter).
Глава подчеркнула, что приехала в украинскую столицу уже в шестой раз после начала спецоперации ВС России.
Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что намерена обсудить финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины, а также «как заставлять Россию платить за войну».
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что глава ЕК прибыла в Киев с официальным визитом.