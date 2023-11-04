Украинский депутат Железняк: глава ЕК прибыла в Киев с официальным визитом
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прилетела в Киев, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
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В своём Telegram-канале он написал, что фон дер Ляйен собирается выступить с речью в украинском парламенте.
«Ждём её выступление в парламенте», — говорится в сообщении.
Ранее в Минфине Украины заявили, что будущее страны зависит от решений США.
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