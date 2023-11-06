Белоусов: Запад шокирован тем, что Россия выстояла санкции
Запад шокирован тем, что Россия выстояла в условиях санкций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время своего выступления на просветительском марафоне «Знание».
Об этом пишет газета «Ведомости».
«Нам предрекали катастрофу соразмерно с 1990-ми годами», — сказал Белоусов.
Также он заявил, что Россия вступила в этап укрепления своего суверенитета.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен