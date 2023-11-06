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Белоусов: Запад шокирован тем, что Россия выстояла санкции

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Запад шокирован тем, что Россия выстояла в условиях санкций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время своего выступления на просветительском марафоне «Знание».

Об этом пишет газета «Ведомости».

«Нам предрекали катастрофу соразмерно с 1990-ми годами», — сказал Белоусов.

Также он заявил, что Россия вступила в этап укрепления своего суверенитета.

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