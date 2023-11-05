Белоусов заявил, что Россия вступила в этап укрепления своего суверенитета

В прошлом году Россия вступила в этап укрепления суверенитета, а также создания элементов для его обеспечения. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

По его словам, именно в 2022 году начался новый этап развития российской экономики и всего общества. Белоусов подчеркнул, что понятие суверенитета — это не самоизоляция.

«Суверенитет — это способность реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира», — цитирует Белоусова ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что величие России заключается в укреплении её суверенитета.