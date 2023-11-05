RT в Telegram
Подпишись

Белоусов заявил, что Россия вступила в этап укрепления своего суверенитета

Короткая ссылка
В прошлом году Россия вступила в этап укрепления суверенитета, а также создания элементов для его обеспечения. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Белоусов заявил, что Россия вступила в этап укрепления своего суверенитета
  • РИА Новости

По его словам, именно в 2022 году начался новый этап развития российской экономики и всего общества. Белоусов подчеркнул, что понятие суверенитета — это не самоизоляция.

«Суверенитет — это способность реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира», — цитирует Белоусова ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что величие России заключается в укреплении её суверенитета.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить