Белоусов заявил, что Россия вступила в этап укрепления своего суверенитета
- РИА Новости
По его словам, именно в 2022 году начался новый этап развития российской экономики и всего общества. Белоусов подчеркнул, что понятие суверенитета — это не самоизоляция.
«Суверенитет — это способность реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира», — цитирует Белоусова ТАСС.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что величие России заключается в укреплении её суверенитета.