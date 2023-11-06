ВВС Иордании доставили гумпомощь в полевой госпиталь страны в секторе Газа

Король Иордании Абдалла II заявил, что военно-воздушные силы страны доставили груз для оказания неотложной медицинской помощи в иорданский полевой госпиталь в секторе Газа.

Об этом он написал в соцсети X.

«Наши ... ВВС ночью доставили средства для оказания неотложной медицинской помощи в иорданский полевой госпиталь в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Ранее Иордания решила немедленно отозвать своего посла в Израиле в связи с военными действиями израильской армии против палестинцев.

Позже в МИД Иордании заявили, что возвращение послов произойдёт после прекращения Израилем боевых действий.

Кроме того, самолёты МЧС России доставили 60 т гуманитарной помощи, предназначенной для сектора Газа, в Арабскую Республику Египет.