RT в Telegram
Подпишись

МИД Иордании: возвращение послов произойдёт после прекращения Израилем боевых действий

Короткая ссылка
МИД Иордании заявил, что возвращение послов произойдёт после прекращения Израилем боевых действий в секторе Газа.
МИД Иордании: возвращение послов произойдёт после прекращения Израилем боевых действий
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении иорданского МИД. Заявление приводит агентство PETRA.

Как заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, возвращение послов «будет связано с прекращением Израилем военных действий в Газе», а также с прекращением гуманитарной катастрофы, в ходе которой палестинцы лишаются права на питание, воду, медикаменты и права на безопасность. 

Ранее сообщалось, что Иордания решила немедленно отозвать своего посла в Израиле.

Глава МИД Иордании также потребовал от Израиля не возвращать израильского посла в Иорданию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить