МИД Иордании: возвращение послов произойдёт после прекращения Израилем боевых действий

МИД Иордании заявил, что возвращение послов произойдёт после прекращения Израилем боевых действий в секторе Газа.

Об этом говорится в сообщении иорданского МИД. Заявление приводит агентство PETRA.

Как заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, возвращение послов «будет связано с прекращением Израилем военных действий в Газе», а также с прекращением гуманитарной катастрофы, в ходе которой палестинцы лишаются права на питание, воду, медикаменты и права на безопасность.

Ранее сообщалось, что Иордания решила немедленно отозвать своего посла в Израиле.

Глава МИД Иордании также потребовал от Израиля не возвращать израильского посла в Иорданию.