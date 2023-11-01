Иордания отзывает своего посла в Израиле
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство иностранных дел королевства. Сообщение приводит иорданское агентство PETRA.
Отмечается, что глава МИД Иордании также потребовал от Израиля не возвращать израильского посла в Иорданию.
Причины такого решения пока не называются.
Ранее иорданский МИД объявил о начале эвакуации своих граждан с территории сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», который расположен на границе Газы и Египта.
Также сообщалось, что король Иордании Абдалла II заявил президенту США Джо Байдену о важности прекращения огня в секторе Газа.