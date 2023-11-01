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Иордания отзывает своего посла в Израиле

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Иордания решила немедленно отозвать своего посла в Израиле.
Иордания отзывает своего посла в Израиле
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство иностранных дел королевства. Сообщение приводит иорданское агентство PETRA.

Отмечается, что глава МИД Иордании также потребовал от Израиля не возвращать израильского посла в Иорданию.

Причины такого решения пока не называются.

Ранее иорданский МИД объявил о начале эвакуации своих граждан с территории сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», который расположен на границе Газы и Египта.

Также сообщалось, что король Иордании Абдалла II заявил президенту США Джо Байдену о важности прекращения огня в секторе Газа.

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