Генерал Скшипчак: ошибка Залужного приведёт к поражению Украины
С таким заявлением выступил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
При этом он отметил, что расценил бы провальное наступление ВСУ как саботаж, а не ошибку.
«Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление», — сказал Скшипчак.
Ранее Залужный признал, что «глубокого и красивого» прорыва ВСУ не будет.
При этом Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте.