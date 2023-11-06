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Генерал Скшипчак: ошибка Залужного приведёт к поражению Украины

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Провал контрнаступления ВСУ под руководством главкома украинской армии Валерия Залужного обернётся для Киева поражением.

С таким заявлением выступил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.

При этом он отметил, что расценил бы провальное наступление ВСУ как саботаж, а не ошибку.

«Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление», — сказал Скшипчак.

Ранее Залужный признал, что «глубокого и красивого» прорыва ВСУ не будет

При этом Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте.

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