Провал контрнаступления ВСУ под руководством главкома украинской армии Валерия Залужного обернётся для Киева поражением.

С таким заявлением выступил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.

При этом он отметил, что расценил бы провальное наступление ВСУ как саботаж, а не ошибку.

«Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление», — сказал Скшипчак.

Ранее Залужный признал, что «глубокого и красивого» прорыва ВСУ не будет.

При этом Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте.