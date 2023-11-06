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Глава МИД Ирана Абдоллахиян: конфликт на Ближнем Востоке может «разгореться»

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, что конфликт на Ближнем Востоке может «разгореться».

По его словам, это может случиться, если Израиль продолжит боевые действия против населения сектора Газа.

«Экспансия войны будет неминуема, если Израиль продолжит свои атаки против гражданского населения Газы», — сказал дипломат.

Министр подчеркнул, что в Ливане и Йемене существуют другие силы сопротивления, которые могут активизировать свои действия.

Ранее министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США нанесением серьёзного удара, в случае если американская сторона не остановит войну в секторе Газа.

Также президент Сербии Александр Вучич заявил, что военные конфликты на Ближнем Востоке могут разрастись до мировой войны.

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