TI: директор ЦРУ Бёрнс посетит Израиль для обсуждения борьбы с ХАМАС

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс на будущей неделе посетит Израиль для обсуждения противостояния с ХАМАС.

Об этом пишет The Times of Israel.

По данным газеты, Бёрнс также посетит Катар, ОАЕ и Египет.

Отмечается, что директор ЦРУ в первую очередь сфокусируется на усилиях по освобождению взятых ХАМАС заложников.

Ранее в Axios заявили, что в избирательной команде американского президента Джо Байдена возникли разногласия из-за Израиля.

Также верховный лидер Ирана Али Хаменеи провёл встречу с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.