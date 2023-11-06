TI: директор ЦРУ Бёрнс посетит Израиль для обсуждения борьбы с ХАМАС
Об этом пишет The Times of Israel.
По данным газеты, Бёрнс также посетит Катар, ОАЕ и Египет.
Отмечается, что директор ЦРУ в первую очередь сфокусируется на усилиях по освобождению взятых ХАМАС заложников.
Ранее в Axios заявили, что в избирательной команде американского президента Джо Байдена возникли разногласия из-за Израиля.
Также верховный лидер Ирана Али Хаменеи провёл встречу с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.