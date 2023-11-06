RT в Telegram
Подпишись

TI: директор ЦРУ Бёрнс посетит Израиль для обсуждения борьбы с ХАМАС

Короткая ссылка
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс на будущей неделе посетит Израиль для обсуждения противостояния с ХАМАС.

Об этом пишет The Times of Israel.

По данным газеты, Бёрнс также посетит Катар, ОАЕ и Египет.

Отмечается, что директор ЦРУ в первую очередь сфокусируется на усилиях по освобождению взятых ХАМАС заложников.

Ранее в Axios заявили, что в избирательной команде американского президента Джо Байдена возникли разногласия из-за Израиля.

Также верховный лидер Ирана Али Хаменеи провёл встречу с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить